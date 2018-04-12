Оплата банковскими картами и смартфонами в автобусах Москвы начнется с 15 апреля

12.04.18 12:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Систему бесконтактной оплаты проезда при помощи банковских карт и смартфонов начинают внедрять на маршрутах городских автобусов в Москве, сообщает сайт столичной мэрии.

"Для оплаты пассажиры смогут пользоваться банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. С 15 апреля таким способом можно будет расплачиваться в автобусах NN904, 904к и М1, следующих через центр Москвы", - говорится в сообщении.

Чтобы оплатить поездку, пассажирам нужно будет приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя. Проезд обойдется в 40 рублей, что на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя, но на 4 рубля дороже при оплате картой "Тройка" (если записан стандартный билет). Автобусы, в которых принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами при входе в транспорт.

"Валидаторами нового образца оборудуют почти 50 автобусов. Упрощение процесса оплаты проезда позволит сделать наземный транспорт более комфортным. До конца 2018 года мы оснастим новыми считывающими устройствами еще 2 тыс. тысячи транспортных средств", - рассказал директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

Бесконтактная система оплаты проезда появилась в наземном транспорте столицы в ноябре 2017 года. Тогда валидаторами нового образца оснастили два трамвайных маршрута NN6 и 27.

Оплату по безналичному расчету также принимают во всех кассах, в 1200 билетных автоматах и через считыватели на турникетах 80 станций московского метрополитена. Подобный способ оплаты используют более 30% пассажиров метро. Оплатить билет банковской картой или с помощью смартфона можно также в кассах, билетных автоматах и через считыватели на турникетах на всех станциях Московского центрального кольца.