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12.04.18 12:58

Более 40 населенных пунктов оказались в зоне паводка в Башкирии

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Половодье в Башкирии вошло в активную фазу: подтоплены дома, придомовые территории и участки дорог в более чем 40 населенных пунктах республики, сообщила пресс-служба башкирского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям в четверг.

По данным ведомства, по состоянию на 06:00 12 апреля с начала половодья зарегистрировано 622 случая подтопления талыми водами и 115 - разлившимися реками.

Так, в результате подъема уровня воды в реках затоплены четыре дома, подтоплены 33 дома, 70 приусадебных участков и восемь участков дорог на территории 13 районов республики. Количество рек, подтопивших участки прилегающих населенных пунктов, за прошедшие сутки достигло 18.

Пресс-служба отмечает, что сложная ситуация сложилась в Уфимском районе.

В четверг в результате подъема уровня воды в реке Кармасан подтоплены 19 домов в селе Асаново. Ранее небольшие разлившиеся реки подтопили дома, дворы и дороги в селах Зубово, Чесноковка, Грибовка, Казырово.

"На территории Ишимбайского района в районе села Байгузино обстановка на реке Тайрук стабилизировалась: вода ушла с подтопленных участков, аналогичная ситуация и с рекой Стерля в районе села Марьевка", - сообщается в пресс-релизе.

Талыми водами подтоплены дома, придомовые территории и участки дорожного полотна в 41 муниципалитете республики. За последние сутки поступило более 180 новых обращений о подтоплении территорий в результате таяния снега.

Так, 11 апреля произошло подтопление талыми водами подвала школы села Подымалово Уфимского района. По состоянию на утро четверга вода из подвала откачена.

Кроме того, накануне подтопило талыми водами трансформаторную подстанцию в селе Миловка. В результате было отключено электричество в двух многоквартирных домах. К настоящему времени электроснабжение одного дома восстановлено.

Как сообщалось, с 1 по 11 апреля было зарегистрировано 403 случая подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков улиц в 35 муниципалитетах республики и более 40 случаев подтопления в результате разлива рек.

Ранее ГУ МЧС по Башкирии прогнозировало, что в случае реализации наихудшего сценария развития весеннего половодья в республике в зоне подтоплений может оказаться более 20 тыс. жилых домов в 257 населенных пунктах, в которых проживает около 80 тыс. человек, а также пять производственных предприятий.

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