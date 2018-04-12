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12.04.18 13:47
Банкир задержан в Петербурге по делу о хищении 150 млн рублей
"Установлено, что в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Денежные средства были выведены через подконтрольные указанному предпринимателю организации и в последующем похищены", - уточняется в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На территории Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Челябинской областей прошло более 20 обысков в квартирах и офисах. Изъяты предметы и документы, электронные ключи системы банк-клиент, печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
Один из участников группы задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данным информированного источника "Интерфакса", задержанным оказался экс-владелец английского футбольного клуба "Портсмут", банкир Владимир Антонов. Его подозревают в хищении 150 млн рублей банка "Советский", мужчина этапирован в Санкт-Петербург.
"В рамках расследуемого уголовного дела о хищении 150 млн рублей из банка "Советский", В.Антонов вчера был задержан на даче в поселке "Николина гора" в Подмосковье и этапирован в Санкт-Петербург, где сегодня уже дает показания", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что банкир был владельцем английского футбольного клуба "Портсмут".
Кроме того, как пишут СМИ, А.Антонов является также бывшим главным акционером обанкротившегося литовского банка Snoras.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила "Интерфаксу" факт задержания крупного бизнесмена по подозрению в мошенничестве, не уточнив личности фигуранта.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения денежных активов коммерческого банка, задержан крупный бизнесмен", - сказала И.Волк.
По ее словам, в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Денежные средства были выведены через подконтрольные указанному предпринимателю организации и в последующем похищены.
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