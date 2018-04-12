Второе разрешение: для строительства Nord Stream-2 осталось получить согласие Швеции и Дании
  
Долги и деньги: одно из крупнейших предприятий Качканара выставлено на сайте бесплатных объявлений из-за долгов
   
Большой-большой секрет: ОЗХО не рассекретила формулу вещества, которым отравили Скрипалей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
12.04.18 13:47

Банкир задержан в Петербурге по делу о хищении 150 млн рублей

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Крупный бизнесмен задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в групповом хищении денежных активов коммерческого банка, сообщила пресс-служба МВД России в четверг.

"Установлено, что в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Денежные средства были выведены через подконтрольные указанному предпринимателю организации и в последующем похищены", - уточняется в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На территории Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Челябинской областей прошло более 20 обысков в квартирах и офисах. Изъяты предметы и документы, электронные ключи системы банк-клиент, печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Один из участников группы задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным информированного источника "Интерфакса", задержанным оказался экс-владелец английского футбольного клуба "Портсмут", банкир Владимир Антонов. Его подозревают в хищении 150 млн рублей банка "Советский", мужчина этапирован в Санкт-Петербург.

"В рамках расследуемого уголовного дела о хищении 150 млн рублей из банка "Советский", В.Антонов вчера был задержан на даче в поселке "Николина гора" в Подмосковье и этапирован в Санкт-Петербург, где сегодня уже дает показания", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что банкир был владельцем английского футбольного клуба "Портсмут".

Кроме того, как пишут СМИ, А.Антонов является также бывшим главным акционером обанкротившегося литовского банка Snoras.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила "Интерфаксу" факт задержания крупного бизнесмена по подозрению в мошенничестве, не уточнив личности фигуранта.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения денежных активов коммерческого банка, задержан крупный бизнесмен", - сказала И.Волк.

По ее словам, в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Денежные средства были выведены через подконтрольные указанному предпринимателю организации и в последующем похищены.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.04.18 18:26
Приговор экс-министру экономического развития Улюкаеву признан законным и обоснованным
.
  12.04.18 16:59
Сечин подтвердил, что Улюкаев вымогал у него взятку на Гоа
.
  12.04.18 12:43
Сечин более часа давал показания против Улюкаева в закрытом режиме
.
  12.04.18 12:27
Оплата банковскими картами и смартфонами в автобусах Москвы начнется с 15 апреля
.
  12.04.18 12:09
Уровень сероводорода в некоторых районах Москвы ночью превысил допустимую норму более чем вдвое
.
  11.04.18 18:15
Массовая застройка вдали от старых границ Москвы могла бы привести к транспортным и экологическим проблемам - Собянин
.
  11.04.18 17:45
Москву ждёт устойчивое развитие, несмотря на внешние факторы - Собянин
.
  11.04.18 14:21
Оператор Wi-Fi московского метро устранил уязвимость, позволявшую получить данные пользователей
.
  11.04.18 14:19
В Параде Победы в Москве впервые могут принять участие роботы
.
  11.04.18 13:54
Гиды получат разрешение проводить экскурсии в московском метро после экзамена


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket