Спасатели с Урала прибыли в Алтайский край для борьбы с паводком

12.04.18 13:15

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Самолет МЧС из Екатеринбурга доставил в Алтайский край 20 спасателей и технику, которые помогут бороться с паводком, обрушившимся на регион 24 марта, сообщает в четверг пресс-центр Главного управления МЧС РФ по региону.

"В аэропорту Барнаула приземлился самолет БЕ-200 МЧС России. Он доставил группировку Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС в составе 20 человек и 4 плавсредств, прибывших на помощь алтайским спасателям. Продолжается плановая ротация сил и средств, задействованных на подтопленных территориях", - говорится в сообщении.

По последним данным, в регионе подтоплено 14 жилых домов, более 450 приусадебных участков в 36 населенных пунктах. Пожарно-спасательные подразделения занимаются работами по откачке воды с низменных территорий и помогают жителям с доставкой питьевой воды, хлеба.

При этом отмечается, что большая часть дорог региона открыта для движения. Однако из-за переливов пришлось перекрыть дороги от села Ребриха до Благовещенки и от Топчихи до села Красноярск.

"Имеется альтернативные проезды. Отрезанных населенных пунктов нет", - подчеркивается в пресс-релизе.

24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта - режим ЧС.

Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления.

Ситуация была стабилизирована благодаря пришедшим в регион заморозкам и метелям. Однако 9 апреля из-за резкого потепления произошли новые подтопления.