Режим ЧС из-за паводка введен в Аннинском районе Воронежской области

12.04.18 13:19

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Подъем реки Токай осложнил паводковую обстановку в Аннинском районе Воронежской области, власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Наиболее острая ситуация - в трех селах: Никольское, Архангельское и Дерябкино. В общей сложности там подтоплено 315 приусадебных участков. Под воду ушло и около 300 метров дороги. Объезд организован через село Артюшино.

"Эвакуация людей, попавших в зону подтопления, не требуется", - отмечается в сообщении.

Сложной сохраняется обстановка в г. Боброве и четырех селах Новоусманского района из-за разлива местных рек. Режимы ЧС там были введены ранее.

Всего в Воронежской области подтопления произошли в девяти муниципальных районах. В зоне паводка проживает порядка 3,4 тыс. человек. Под водой - 22 низководных моста на территории 14-ти муниципальных образований.

С подтопленных территорий спасателям пришлось эвакуировать 134 человека, из них 33 пережидают стихию в пунктах временного размещения в Калачеевском и Новоусманского районов.

Погибших и пострадавших за время паводка в регионе нет.

Всего к ликвидации паводка на территории области привлечено около 450 человек, задействовано более 150 единиц различной техники, развернут подвижный пункт управления.