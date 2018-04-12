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12.04.18 13:19
Режим ЧС из-за паводка введен в Аннинском районе Воронежской области
Наиболее острая ситуация - в трех селах: Никольское, Архангельское и Дерябкино. В общей сложности там подтоплено 315 приусадебных участков. Под воду ушло и около 300 метров дороги. Объезд организован через село Артюшино.
"Эвакуация людей, попавших в зону подтопления, не требуется", - отмечается в сообщении.
Сложной сохраняется обстановка в г. Боброве и четырех селах Новоусманского района из-за разлива местных рек. Режимы ЧС там были введены ранее.
Всего в Воронежской области подтопления произошли в девяти муниципальных районах. В зоне паводка проживает порядка 3,4 тыс. человек. Под водой - 22 низководных моста на территории 14-ти муниципальных образований.
С подтопленных территорий спасателям пришлось эвакуировать 134 человека, из них 33 пережидают стихию в пунктах временного размещения в Калачеевском и Новоусманского районов.
Погибших и пострадавших за время паводка в регионе нет.
Всего к ликвидации паводка на территории области привлечено около 450 человек, задействовано более 150 единиц различной техники, развернут подвижный пункт управления.
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