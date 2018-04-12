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12.04.18 13:34

Обвиняемый в халатности при тушении "Зимней вишни" пожарный не считает себя виновным

© РИА Новости. Александр Кряжев
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Тушивший пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начальник пожарного караула Сергей Генин, которого обвиняют в халатности, заявил о своей невиновности.

Пожарного обвиняли в том, что, получив от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям, он направился по более длинному пути.

"Виновным себя не считаю - у меня два уха, кричали человек 20. (К дальней лестнице - ИФ) нас повел сотрудник здания", - сказал С.Генин журналистам в четверг после судебного заседания об избрании меры пресечения обвиняемому.

По его словам, сотрудники ТРЦ не помогали пожарным.

"Оттуда (из кинозала - ИФ) мы спасли одного человека, если бы не вышли, я там сдох бы, так как воздух кончился. Зайдите в ванну и выключите свет - через 30 секунд вы не будете знать, где выход", - пояснил С.Генин.

Перед этим суд перенес заседание на пятницу, чтобы стороны ознакомились с материалами дела.

Как сообщалось, С.Генину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, начальник пожарного караула, прибыв на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня", проигнорировал полученную от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. В результате халатных действий Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4-м этаже в кинозале № 2 ТРЦ "Зимняя вишня".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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