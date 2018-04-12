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12.04.18 13:43

Аквапарк площадью 6,5 тыс. м планируется построить в Красноярске к Универсиаде-2019

© РИА Новости. Александр Кряжев
12 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "КраМЗЭнерго" (Красноярск) в рамках XV Красноярского экономического форума (КЭФ) подписало соглашение с администрацией Красноярска о строительстве в городе аквапарка, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с церемонии подписания в четверг.

"По проекту в аквапарке будет развлекательная зона для взрослых с комплексом водных горок и детский бассейн с аттракционами. Также планируется обустроить места для СПА-процедур, кафе и бар. Общая площадь аквапарка - 6,5 тыс. кв. м. Планируемая цена билета на одно посещение - от 400 рублей", - сообщил гендиректор компании Евгений Пенский.

Стоимость инвестпроекта не называется.

По словам Е.Пенского, строительство объекта начнется в 2018 году, ввести аквапарк в эксплуатацию планируется к зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года.

Красноярский экономический форум "Россия 2018-2024: реализуя потенциал" проходит с 12 по 14 апреля.

Международная информационная группа "Интерфакс" является стратегическим информационным партнером КЭФ-2018.

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