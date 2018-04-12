Губернаторы ХМАО и сирийской провинции Хомс обсудили возможности сотрудничества

12.04.18 13:54

© РИА Новости. Сергей Гунеев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Ханты-Мансийский автономный округ и сирийская провинция Хомс планируют развивать экономические и гуманитарные связи, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Отмечается, что об этом шла речь в ходе визита губернатора ХМАО Натальи Комаровой в составе российской делегации в Сирийскую Арабскую Республику и встречи с губернатором провинции Хомс Талалом Барази.

"Разговор состоялся о межнациональных отношениях, о ценности взаимоотношений между людьми различных национальностей, вероисповедания. (...) Страна (Сирия - ИФ) сейчас проходит очень тяжелые испытания, но мы уверены и ждем победы над боевиками. Уважаемый губернатор, мы знаем о Вашем личном вкладе в достижение мира, об участии в гуманитарной помощи", - приводятся в сообщении слова Н.Комаровой.

Отмечается, что предложение об установлении сотрудничества между провинцией Хомс и ХМАО было озвучено во время визита представителей Народного собрания Сирии в Югру осенью 2017 года. Они приняли участие в первом региональном форуме национального единства "Югра многонациональная".

Также сообщается, что делегация ХМАО в ходе визита в Сирию познакомится с потенциалом провинции Хомс и встретится с представителями деловых кругов.

Ранее сообщалось, что Н.Комарова стала первым руководителем российского региона, посещающим Сирию с начала конфликта.

В рамках поездки губернатор ХМАО планирует подписать с губернатором сирийской провинции Хомс соглашение о партнерстве, сотрудничестве и развитии экономических связей.

Н.Комарова и представители группы дружбы также посетят промышленный город Хассия в провинции Хомс, ряд предприятий в этом регионе.