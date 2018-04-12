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12.04.18 14:06

Челябинские таможенники задержали партию контрафакта на 50 млн рублей

© РИА Новости. Александр Кондратюк
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Челябинская таможня задержала на российско-казахстанской границе крупную партию контрафактных товаров известных брендов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Спортивная одежда, сумки и зарядные устройства следовали из Республики Киргизия и были задержаны при ввозе на территорию РФ. Продукция планировалась к реализации в торговых точках Магнитогорска, Челябинска, Уфы и Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Всего было выявлено около 60 тыс. единиц товаров, в том числе под брендами Adidas, Chanel, Reebok, Levis, Asics, Nike, Samsung. Документы, подтверждающие оригинальность продукции, отсутствовали. Кроме того, перевозчик не представил сведения, подтверждающие законность ввоза товаров на территорию ЕАЭС.

Представители правообладателей оценили размер ущерба более чем в 50 млн рублей.

Товары изъяты и переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

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