ЧС возможны на Ставрополье из-за заморозков

12.04.18 14:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - МЧС объявило экстренное предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ставропольского края из-за похолодания.

Пресс-служба краевого ГУ МЧС сообщает, что ночью и утром 14-16 апреля возможны чрезвычайные ситуации природного характера не выше локального уровня, связанные с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних косточковых плодовых культур.

Источник ЧС - заморозки до минус 1 градуса.

В связи с этим ведомство рекомендует организовать дымление плодовых деревьев, то есть сделать завесы из дыма, препятствующие потере тепла земли и прилегающим к ней слоям воздуха.

Также рекомендовано укрыть деревья защитными материалами, а для больших коммерческих насаждений сделать импульсное распыление воды на ветви деревьев и бутоны ночью.