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12.04.18 14:48
Кубань предлагает направлять курортный сбор наряду с благоустройством территорий и на модернизацию ЖКХ курортов
"Нам важно, чтобы при поддержке (МинКавказа - ИФ) мы скорректировали закон о курортном сборе и смогли расходовать полученные средства и на ЖКХ. Это для нас - принципиально важно. Высокая нагрузка на инфраструктуру сегодня - основной сдерживающий фактор роста наших курортов", - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании, посвященном принятию нового закона в Краснодаре.
По его словам, в этом году турпоток в Краснодарский край ожидается не менее 16 млн человек. Коммунальная инфраструктура курортов не рассчитана на такой поток туристов. Однако средства, полученные от сбора, можно направлять только на благоустройство территорий.
Губернатор обратил внимание на необходимость модернизации очистных сооружений. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, участвовавший в совещании, поддержал инициативу губернатора.
"Пляжный туризм - это, в первую очередь, водоемы. И если их качество не гарантирует безопасность, то это - крест на всем туристском направлении", - заявил Л.Кузнецов.
По его словам, министерство готово рассмотреть возможность использования средств курортного сбора для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, связанного с очисткой воды.
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