На волне эмоций: техника может подорожать из-за падения курса рубля
  
Второе разрешение: для строительства Nord Stream-2 осталось получить согласие Швеции и Дании
   
Большой-большой секрет: ОЗХО не рассекретила формулу вещества, которым отравили Скрипалей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
12.04.18 14:48

Кубань предлагает направлять курортный сбор наряду с благоустройством территорий и на модернизацию ЖКХ курортов

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край предлагает направлять полученные от курортного сбора средства не только на благоустройство территорий, но и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства курортов.

"Нам важно, чтобы при поддержке (МинКавказа - ИФ) мы скорректировали закон о курортном сборе и смогли расходовать полученные средства и на ЖКХ. Это для нас - принципиально важно. Высокая нагрузка на инфраструктуру сегодня - основной сдерживающий фактор роста наших курортов", - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании, посвященном принятию нового закона в Краснодаре.

По его словам, в этом году турпоток в Краснодарский край ожидается не менее 16 млн человек. Коммунальная инфраструктура курортов не рассчитана на такой поток туристов. Однако средства, полученные от сбора, можно направлять только на благоустройство территорий.

Губернатор обратил внимание на необходимость модернизации очистных сооружений. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, участвовавший в совещании, поддержал инициативу губернатора.

"Пляжный туризм - это, в первую очередь, водоемы. И если их качество не гарантирует безопасность, то это - крест на всем туристском направлении", - заявил Л.Кузнецов.

По его словам, министерство готово рассмотреть возможность использования средств курортного сбора для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, связанного с очисткой воды.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.04.18 18:26
Приговор экс-министру экономического развития Улюкаеву признан законным и обоснованным
.
  12.04.18 16:59
Сечин подтвердил, что Улюкаев вымогал у него взятку на Гоа
.
  12.04.18 12:43
Сечин более часа давал показания против Улюкаева в закрытом режиме
.
  12.04.18 12:27
Оплата банковскими картами и смартфонами в автобусах Москвы начнется с 15 апреля
.
  12.04.18 12:09
Уровень сероводорода в некоторых районах Москвы ночью превысил допустимую норму более чем вдвое
.
  11.04.18 18:15
Массовая застройка вдали от старых границ Москвы могла бы привести к транспортным и экологическим проблемам - Собянин
.
  11.04.18 17:45
Москву ждёт устойчивое развитие, несмотря на внешние факторы - Собянин
.
  11.04.18 14:21
Оператор Wi-Fi московского метро устранил уязвимость, позволявшую получить данные пользователей
.
  11.04.18 14:19
В Параде Победы в Москве впервые могут принять участие роботы
.
  11.04.18 13:54
Гиды получат разрешение проводить экскурсии в московском метро после экзамена


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket