Число территорий опережающего развития в Башкирии вырастет до пяти

12.04.18 15:03

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральная комиссия по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) одобрила заявки Башкирии на создание ТОР в моногородах Белорецк, Благовещенск и Нефтекамск, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

Число ТОР в республике после подписания соответствующих постановлений правительства РФ увеличится до пяти.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года в Башкирии были созданы две ТОР в моногородах Белебей и Кумертау. Градообразующими предприятиями этих моногородов являются АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" и АО "Белебеевский завод "Автонормаль".

В настоящее время на этих территориях зарегистрировано 14 резидентов, вложивших в проекты около 2 млрд рублей и создавших 600 рабочих мест Реализация их проектов позволит привлечь более 2,8 млрд рублей инвестиций и создать свыше 2 тыс. новых рабочих мест, уточняется в сообщении.

В 2017 года власти региона инициировали создание ТОР в границах Белорецка (градообразующим предприятием которого является АО "Белорецкий металлургический комбинат" группы "Мечел"), Нефтекамска (ПАО "НефАЗ" группы "КАМАЗ"), Благовещенска (АО "Полиэф" - "СИБУР") и Учалы (АО "Учалинский ГОК" группы УГМК).