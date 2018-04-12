По делу о взяточничестве задержаны двое руководителей УФСБ по Самарской области

12.04.18 15:14

© РИА Новости. Андрей Стенин

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Двое руководителей управления ФСБ по Самарской области задержаны по подозрению в получении от коммерсантов взятки в размере более 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следователи СК совместно с оперативниками ФСБ России задержали по подозрению в получении взятки замначальника службы экономической безопасности и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года офицеры получили свыше 2,5 млн рублей, посредством банковских переводов на счета подконтрольной организации, от руководства коммерческой фирмы за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности принадлежащих ей перевалочных баз нефти, расположенных на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Кроме этого, уголовное дело возбуждено в отношении посредников во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в СК.

В Самарском районном суде агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в настоящее время задержанным выбирают меру пресечения.