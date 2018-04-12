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12.04.18 15:14
По делу о взяточничестве задержаны двое руководителей УФСБ по Самарской области
"Следователи СК совместно с оперативниками ФСБ России задержали по подозрению в получении взятки замначальника службы экономической безопасности и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".
По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года офицеры получили свыше 2,5 млн рублей, посредством банковских переводов на счета подконтрольной организации, от руководства коммерческой фирмы за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности принадлежащих ей перевалочных баз нефти, расположенных на территории Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Кроме этого, уголовное дело возбуждено в отношении посредников во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в СК.
В Самарском районном суде агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в настоящее время задержанным выбирают меру пресечения.
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