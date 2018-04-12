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12.04.18 16:59
Сечин подтвердил, что Улюкаев вымогал у него взятку на Гоа
"Сечин сказал, что они разговаривали с ним десять минут, в ходе которых Улюкаев вымогал у него взятку", - сказал адвокат.
Он уточнил, что разговор происходил на саммите в Гоа.
Сам А.Улюкаев заявил в суде, что "перекинулся несколькими фразами" с И.Сечиным, что заняло около 30 секунд, максимум минуту.
В то же время прокурор Борис Непорожный заявил, что глава "Роснефти" дал правдивые показания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, а критика защиты является выдуманной версией адвокатов и подсудимого.
По его словам, вина бывшего министра подтверждается в том числе "правдивыми показаниями Сечина, которые полностью согласуются с другими объективными показаниями по делу".
Представитель Генпрокуратуры также назвал придуманной версию А.Улюкаева и его адвокатов о том, что тот не мог отказать И.Сечину в приезде в офис компании.
"Почему это федеральный министр не мог отказаться от приезда? Вполне мог, но не стал. Наша версия очевидна и понятна, что Улюкаев поехал в "Роснефть", потому что корысть взяла своё, он отложил все свои дела и поехал за денежками", - сказал Б.Непорожный в суде.
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