Сечин подтвердил, что Улюкаев вымогал у него взятку на Гоа

12.04.18 16:59

© РИА Новости. Сергей Гунеев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил в четверг в Мосгорсуде свои показания против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.

"Сечин сказал, что они разговаривали с ним десять минут, в ходе которых Улюкаев вымогал у него взятку", - сказал адвокат.

Он уточнил, что разговор происходил на саммите в Гоа.

Сам А.Улюкаев заявил в суде, что "перекинулся несколькими фразами" с И.Сечиным, что заняло около 30 секунд, максимум минуту.

В то же время прокурор Борис Непорожный заявил, что глава "Роснефти" дал правдивые показания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, а критика защиты является выдуманной версией адвокатов и подсудимого.

По его словам, вина бывшего министра подтверждается в том числе "правдивыми показаниями Сечина, которые полностью согласуются с другими объективными показаниями по делу".

Представитель Генпрокуратуры также назвал придуманной версию А.Улюкаева и его адвокатов о том, что тот не мог отказать И.Сечину в приезде в офис компании.

"Почему это федеральный министр не мог отказаться от приезда? Вполне мог, но не стал. Наша версия очевидна и понятна, что Улюкаев поехал в "Роснефть", потому что корысть взяла своё, он отложил все свои дела и поехал за денежками", - сказал Б.Непорожный в суде.