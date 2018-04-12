Аэропорт "Симферополь" получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового терминала

12.04.18 15:31

Фото с сайта аэропорта

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый терминал аэропорта "Симферополь", а также все служебно-технические здания аэровокзального комплекса в четверг получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиации), сообщила пресс-служба авиаузла.

"Разрешение на ввод в эксплуатацию означает официальное подтверждение, что новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" готов к приему и отправке первых пассажиров", - говорится в пресс-релизе.

"Ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов и соответствии заявленному проекту", - сообщила пресс-служба предприятия.

Аэропорт "Симферополь" с 08:00 мск понедельника, 16 апреля, переводит прием и отправку всех рейсов в новый аэровокзальный комплекс.

Как сообщалось, новый терминал аэропорта площадью 78 тыс. кв. м строился с ноября 2016 года возле симферопольского села Укромное, в 6-ти километрах от действующего аэровокзала. Проект обошелся в 32 млрд рублей. В аэровокзальном комплексе есть 55 стоек регистрации, по 8 подвижных телетрапов и выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.

После перевода операционной деятельности в новый терминал аэропорт "Симферополь" сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год (в 2017 году - 5,1 млн пассажиров).

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные полеты не осуществляются туда с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав России.