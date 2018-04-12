Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии совершат переход по Дону

12.04.18 15:36

© РИА Новости. Василий Батанов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Боевые корабли Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФл) встретятся на набережной Дона в Ростове-на-Дону 5 мая - в день празднования 100-летия образования Южного военного округа (ЮВО) - преемника Северо-Кавказского военного округа.

"Большой десантный корабль ЧФ, противодиверсионный катер "Грачёнок", десантный катер "Акула" совершат переход из Черного моря в Азовское через Керченский пролив под аркой Крымского моста, затем войдут в русло реки Дон. В свою очередь малый артиллерийский корабль КФл и несколько десантных катеров пройдут через устье Волги в Волго-Донской канал, чтобы совершить переход к берегам столицы Дона", - сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.

5 мая в Ростове-на-Дону состоятся праздничные мероприятия, посвященные юбилею военного округа. На Театральной площади города состоится парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона. Затем на городской набережной Дона сухопутную часть парада продолжат динамический показ авиационной техники Четвёртой армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской парад боевых кораблей ЧФ и КФл, информирует штаб ЮВО.