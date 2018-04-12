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12.04.18 15:43
"Силовые машины" готовы разработать технологию производства газовых турбин на условиях ГЧП
"Знаменитая история по газовым турбинам (поставленным в Крым - ИФ) еще раз подчеркивает, что России необходима своя технология газовых турбин. И "Силовые машины" готовы взять на себя обязательство сделать такую технологию, но для этого мы бы просили о государственно-частном партнерстве", - сказал председатель совета директоров "Силовых машины" Алексей Мордашов на заседании правкомиссии по импортозамещению.
В частности, по его словам, "Силовые машины" готовы взять на себя половину расходов. "Но без поддержки государства в финансировании НИОКРов и испытательной базы нам просто не потянуть этот проект. Такая практика является широко распространенной в мире", - сказал он, напомнив о "сотнях миллионов евро, которые немецкое правительство выдает "Сименсу" на освоение прогрессивных видов оборудования".
"В той обстановке, в которой мы находимся сегодня не по собственной вине, нам нужна поддержка государства, в том числе такими мерами", - добавил А.Мордашов.
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