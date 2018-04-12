Москва призывает вернуть ситуацию в Сирии в правовое поле - МИД РФ

12.04.18 18:23

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия не стремится к эскалации ситуации вокруг Сирии и призывает партнеров вернуться в правовое поле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Наша позиция предельно ясна и конкретна: мы не стремимся к эскалации. Рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы как это предусмотрено уставом ООН", - сказала М.Захарова.

Она также отметила, что заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации в Сирии бездоказательны и необоснованны, провоцируют на новые агрессивные действия.

"Мы рассматриваем заявления ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих разжигать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям", - заявила М.Захарова.

М.Захарова заявила, что российская сторона призывает ВОЗ "проявлять большую беспристрастность и основываться не на ангажированных и скомпрометировавших себя неоднократно источниках при подготовке своих докладов и заявлений, а на мнениях экспертов, которые могут сделать соответствующее заключение только после углубленной и серьезной работы".

Она также отметила, что Россия выступает против любого силового решения конфликта в Сирии, заявления о возможности применения силы мешают переговорам в Астане и в Женеве.

"Российская точка зрения заключается в том, что мы считаем любое силовое решение сирийского конфликта недопустимым", - сказала М.Захарова.

"Исходя из того, что это наша основополагающая позиция, мы исходим из того, что "женевский процесс", "астанинский процесс" и все мероприятия, которые проходят для консолидации сирийских политических оппозиционных и проправительственных сил являются чрезвычайно важным для того, чтобы обозначить движение к миру в практическом плане", - отметила представитель МИД РФ.

"Мешают ли заявления о возможном силовом решении мирному процессу? - Конечно, мешают. Подстегивают ли они экстремистов на земле к продолжению своей деятельности? - Конечно. Воодушевляют ли они боевиков? - Безусловно", - подчеркнула М.Захарова.