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12.04.18 16:35
На базе космодрома Восточный будет создаваться дальневосточный высокотехнологичный кластер
"Вы знаете, что у нас новый космодром создан, целый город там будет расти постепенно. Но дело даже не только в площадке, дело в том, я во всяком случае рассчитываю на то, что там будет такой высокотехнологичный кластер создаваться на Дальнем Востоке", - рассказал он, беседуя в четверг с космонавтами во время посещения павильона "Космос" на ВДНХ.
Президент поздравил собравшихся с Днем космонавтики. Обращаясь к ветеранам, российский лидер заметил, что задел, который был сделан в советское время, и сейчас используется активно.
"Несмотря на определенные сложности, мы постепенно и постепенно разворачиваем эту важнейшую деятельности. Она важна и для обороноспособности, и для народного хозяйства. Вы знаете это лучше, чем я. Это связь, наблюдение и т.д.", - сказал он
В.Путин пообещал дальнейшее развитие всех этих направлений. Президент также напомнил, что в феврале подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет предназначена для работы в дальнем космосе, сначала на окололунной орбите, а затем для доставки грузов на Луну, а потом и для пилотируемых полетов.
"Так что мы и геостационарную орбиту будем осваивать, и лунную", - заключил он.
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