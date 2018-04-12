Суд арестовал руководителей самарского управления ФСБ, задержанных по делу о взяточничестве

12.04.18 16:40

© РИА Новости. Алексей Филиппов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Самарский районный суд Самары в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум руководителям управления ФСБ России по Самарской области, задержанным по подозрению в получении от коммерсантов взятки в размере более 2,5 млн рублей.

Заместитель начальника службы экономической безопасности Сергей Гудованый и начальник отдела "М" УФСБ по Самарской области Павел Чермашенцев арестованы до 10 июня, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

Из озвученных в ходе заседания материалов дела следует, что помимо двух сотрудников ФСБ были задержаны трое посредников.

Как сообщалось, по версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года замначальника службы экономической безопасности и начальник отдела "М" УФСБ по Самарской области получили свыше 2,5 млн рублей посредством банковских переводов на счета подконтрольной организации от руководства коммерческой фирмы за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности принадлежащих ей перевалочных баз нефти, расположенных на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Кроме этого, уголовное дело возбуждено в отношении посредников во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).