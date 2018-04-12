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12.04.18 17:01

Владелец необитаемого острова в Хабаровском крае вложит 1 млн рублей в турпроект с квестами и "робинзонадой"

© РИА Новости. Юрий Лушин
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Житель Москвы Нарек Оганесян получил в качестве "дальгектара" остров Чакмут Хабаровского края, где планирует вложить 1 млн рублей в туристический проект, об этом он сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" на площадке Медиафорума в Южно-Сахалинске в четверг.

"Владельцем необитаемого острова я стал, получив 3 га земли по коллективной заявке моей семьи в рамках программы "Дальневосточный гектар". Остров очень красивый. Я там еще не был, собираюсь в этом году посетить его. Но судя по фотографиям, которые мне прислали, и спутниковым снимкам, видно, что он покрыт лесом, и все побережье - песчаные пляжи. Планируем реализовать там туристический проект и вложить ориентировочно около 1 млн рублей", - рассказал он агентству.

По его словам, необитаемый остров находится в 300 м от берега "большой земли" и до него можно даже перейти вброд. Ближайший населенный пункт в Хабаровском крае - поселок Лазарев (в 15 км).

Владелец острова планирует развивать там три вида туризма. "Квест-туризм. Это новое направление, аналогов нет в мире. Спрячем там артефакты, которые нужно будет найти, выполнив ряд заданий, решив головоломки. Что-то по типу телешоу "Форт Боярд", - пояснил Н. Оганесян.

Второй вид туризма - "робинзонада". "В мире сейчас почти нет необитаемых островов, которые бы сдавались в аренду тем, кто хочет почувствовать себя Робинзоном Крузо. Пожить в одиночестве, построить шалаш, добыть воду, развести огонь, поймать рыбу и приготовить уху", - рассказал собеседник агентства.

Третий вид туризма - экотуризм.

По словам Н. Оганесяна, ему уже поступило более 3 тыс. заявок от желающих пройти квест и побыть в роли Робинзона.

Он сообщил, что на остров предстоит провести воду и установить там несколько домов-"контейнеров" с солнечными батареями.

"Отсутствие инфраструктуры на острове и какой-либо урбанизации - его главное преимущество", - считает Н. Оганесян.

Планируется, что Чакмут сможет принять первых туристов нынешним летом - в июле-августе.

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