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12.04.18 17:08
Порт Приморск в Ленобласти может получить статус свободного порта - власти
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Порт Приморск (Ленинградская область) может получить статус свободного порта, сообщает пресс-служба областной администрации по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором региона Александром Дрозденко.
"В настоящее время мы приступаем к строительству крупного терминального комплекса в порту Приморск. Инфраструктура позволит обрабатывать там до 100 млн тонн грузов в год. Сегодня с председателем правительства РФ мы обсудили этот проект. Он сразу же дал поручение обеспечить новые портовые мощности железнодорожными и автомобильными подходами, а также электроэнергией. Также мы проговорили возможность создания здесь второго в России и первого на Балтике свободного порта", - цитирует пресс-служба губернатора.
На сегодняшний день режим порто-франко действует только во Владивостоке (Свободный порт Владивосток, СПВ). Портовая зона предполагает особый режим таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирований.
Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность привлечения компании ICA Astaldi (СП турецкой IC Ictas Insaat и итальянской Astaldi) к проекту переноса портовых мощностей за черту города. Их возможно перенести в Приморск, где глубины позволяют принимать суда водоизмещением до 100 тыс. тонн.
Приморск - крупнейший на северо-западе РФ порт по перевалке нефти и нефтепродуктов. На его территории работают ООО "Спецморнефтепорт Приморск", ООО "Приморский торговый порт", а также ООО "Балттранссервис".
ха дм
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