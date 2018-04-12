В МИД РФ заподозрили Лондон в насильственном удержании Скрипалей

12.04.18 17:17

© РИА Новости. Евгений Одиноков

12 апреля. Interfax-Russia.ru - В Москве считают, что Юлия и Сергей Скрипали могут насильственно удерживаться в Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасении, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти о преднамеренном насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии насильственном, по факту принуждения, в некоей инсценировке", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Ранее посольство РФ в Великобритании усомнилось в том, что сообщение, опубликованное в среду Скотланд-Ярдом от имени Юлии Скрипаль, действительно исходит от нее.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве все обвинения отвергают.

В настоящее время Ю.Скрипаль уже выписана из больницы, а ее отец, как сообщается, идет на поправку.

11 апреля Скотланд-ярд распространил заявление Ю.Скрипаль. В нем она сообщила, что чувствует себя лучше после лечения, находится в безопасности, но не готова для общения с прессой. "Я оставила отца под присмотром (врачей), и он все еще серьезно болен. И я тоже все еще страдаю от эффекта нервно-паралитического вещества, использованного против нас", - отметила Ю.Скрипаль. Она попросила свою двоюродную сестру Викторию не приезжать к ней или пытаться с ней связаться. При этом она подчеркнула: "Ее (В.Скрипаль) заявления и утверждения не совпадают с моими и моего отца. Никто не вправе говорить за меня или моего отца, кроме нас самих".