Семь детей пострадали в ДТП в Подмосковье – омбудсмен

12.04.18 17:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что в ДТП в Подмосковье с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали семеро детей.

"По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на "встречку". По предварительным данным, семь детей пострадали", - сказала К.Мишонова "Интерфаксу" в четверг.

По ее словам, степень тяжести пострадавших уточняется, информация будет позже.

ДТП произошло в 16:00 в Пушкинском районе на 68 км автодороги А-107 ("бетонка"), сообщили ранее в подмосковном главке полиции. Автомобиль ВАЗ столкнулся с автобусом марки "Вольво", в автобусе ехали дети из Ногинска в Клин. В полиции подтвердили, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.