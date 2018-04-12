Бывший глава музея в Ульяновске обвиняется в хищении картин Никаса Сафронова, стоимостью более 20 млн рублей

12.04.18 17:39

© РИА Новости. Вадим Жернов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывшему руководителю государственного учреждения культуры Ульяновска предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с бюджетными средствами и хищении картин, сообщается на сайте МВД РФ в четверг.

"В 2015 году во время проведения на территории Ульяновска выставки известного художника обвиняемый совершил хищение четырех картин на общую сумму более 9 млн рублей", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Кроме того, по версии следствия, работник музея создал коммерческую организацию, которая получала средства из федерального бюджета на проведение различных культурных мероприятий. При этом все они проводились на базе возглавляемого им музея и за счет этого учреждения.

"Выделенные денежные средства им присваивались", - отметила И.Волк.

В результате в 2012 году при подготовке и проведении международного форума социальных работников Поволжья похищено более 1,5 млн рублей. По аналогичной схеме в 2013 году присвоено порядка 1,6 млн рублей при организации международного музейного фестиваля передвижных выставок на Волге.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у экс-главы музея еще девять картин на общую сумму около 13 млн рублей, а также револьвер иностранного производства калибра 7 мм, изготовленный по заводской технологии XIX века.

"В настоящее время все 13 картин возвращены владельцу" - добавила официальный представитель ведомства.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконно приобретение и хранение оружия).

Источник в правоохранительных органах Ульяновской области уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что фигурант возглавлял музей "Ленинский мемориал".

"В деле речь идет о картинах Никаса Сафронова", - сказал собеседник агентства.