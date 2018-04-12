Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о локализации баз персональных данных россиян

12.04.18 17:50

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор направил в Facebook запрос по исполнению компанией закона о локализации персональных данных россиян на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

"В рамках взаимодействия с компанией Facebook в прошлом месяце было направлено очередное письмо-запрос. В письме рассматривались различные вопросы, в том числе локализации баз данных", - сказали в пресс-службе.

"Роскомнадзор находится в постоянном диалоге c российскими и зарубежными IT компаниями, осуществляющими свою работу на территории РФ, и чьими услугами пользуются граждане РФ, в том числе с компанией Facebook", - отмечается в сообщении.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону "О персональных данных". По ним любая отечественная или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

За соблюдением этого требования следит Роскомнадзор, которому поручено создание реестра нарушителей законодательства о персональных данных, а также даны права на блокировку сайтов тех компаний или организаций, которые включены в этот реестр.

В ноябре 2016 года из-за нарушения нормы о локализации персональных данных в России была заблокирована социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn.

В сентябре прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в рамках данного закона свою работу на территории РФ может прекратить соцсеть Facebook, которая до сих пор не локализовала базы данных в России. В начале этого года представители соцсети встретились с Роскомнадзором и договорились о взаимодействии в данном вопросе. Вместе с тем, надзорный орган пообещал провести комплексную проверку Facebook во второй половине 2018 года.

Соцсеть Twitter, которая также пока не исполнила российское законодательство в данной части, уведомила Роскомнадзор о локализации персональных данных в России в первом полугодии 2018 года.