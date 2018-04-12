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12.04.18 18:31
Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Подмосковье
"В настоящий момент 6 детей и 2 взрослых доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи",- сказал сотрудник пресс-службы.
По информации полиции, на 61 км трассы А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2109 и автобуса, после чего последний съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых",- добавили в главке полиции.
В то же время, по данным Минздрава Московской области, в аварии пострадали девять человек: госпитализировано семь детей и двое взрослых.
"В результате ДТП в Пушкинском районе пострадало 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализировано девять человек, в том числе семь детей и двое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова:
Ведомство отмечает, что для транспортировки пострадавших задействована санитарная авиация.
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