Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Подмосковье

12.04.18 18:31

© РИА Новости. Юрий Лашов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Шесть детей и двое взрослых госпитализированы после автоаварии с автобусом и легковым автомобилем в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"В настоящий момент 6 детей и 2 взрослых доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи",- сказал сотрудник пресс-службы.

По информации полиции, на 61 км трассы А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2109 и автобуса, после чего последний съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых",- добавили в главке полиции.

В то же время, по данным Минздрава Московской области, в аварии пострадали девять человек: госпитализировано семь детей и двое взрослых.

"В результате ДТП в Пушкинском районе пострадало 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализировано девять человек, в том числе семь детей и двое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова:

Ведомство отмечает, что для транспортировки пострадавших задействована санитарная авиация.