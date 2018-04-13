Вертолет Ка-29 потерпел крушение во время полета к БДК "Иван Грен"

13.04.18 11:48

© РИА Новости. Георгий Зимарев

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Вертолёт Ка-29, потерпевший крушение в Балтийском море, отрабатывал взлет и посадку на борт большого десантного корабля "Иван Грен", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Экипаж БДК находится в море на государственных испытаниях и отрабатывал прием вертолета на борт. Во время одного из подлетов и произошло крушение Ка-29. Корабль никаких повреждений не получил. Погиб экипаж вертолета из двух человек", - заявил собеседник агентства.

По его словам, данный Ка-29 в последующем должен был базироваться на БДК.

"Место крушения находится в районе мыса Таран примерно в 6 км от берега. По предварительной информации глубина, на которой лежит вертолет, составляет не более 10 метров. Воздушную машину однозначно будут поднимать в рамках расследования уголовного дела. Оно уже возбуждено военными следователями по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним)", - отметил источник.

Как сообщалось, 12 апреля 2018 года около 23.30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолёта погиб.

В мае 2009 года во время государственных испытаний СКР "Ярослав Мудрый" при отработке взлета и посадки потерпел крушение вертолет Ка-27, экипаж которого не пострадал. Корабль получил повреждение - был частично разрушен зенитно-ракетный комплекс "Кортик".

В последующем вертолет был поднят с глубины 28 метров силами Балтийского флота.