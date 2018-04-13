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13.04.18 09:40
Более 12,5 тыс. человек подписали петицию в поддержку пожарного, обвиняемого в халатности при тушении пожара в "Зимней вишне"
Созданная в среду петиция, адресованная руководству СКР, собрала уже 12,7 тыс. подписей.
"Пожарные, которые сделали своим долгом спасение других, оказываются под следствием за действия, которые, возможно, предотвратили еще более массовую трагедию, а не те, кто наживался на безопасности посетителей и закрывал глаза на нарушения пожарной безопасности. Просим вас найти настоящих виновников произошедшего!", - говорится в тексте петиции.
Также активисты считают, что ответственность за гибель людей должен нести "тот самый глава, который сказал, что с таким "бременем на душе трудиться нельзя" и тут же избрался спикером парламента Кузбасса".
Кроме того, активисты начали сбор средств на оплату услуг адвоката С.Генина. "Деньги будут расходоваться на адвоката и поддержку семьи. Нельзя оставить это дело без ответа, иначе дамоклов меч нависнет над каждым из нас", - отмечается в сообщении на интернет-странице сообщества.
Как сообщалось, С.Генину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
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