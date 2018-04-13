Обвиняемый в халатности пожарный действовал в "Зимней вишне" непрофессионально и с нарушением устава

13.04.18 09:46

© РИА Новости. Илья Питалев

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Кемеровской области считают, что начальник пожарного караула Сергей Генин которого обвиняют в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", действовал непрофессионально.

"После получения сигнала о пожаре С.Генин получил план "Зимней вишни", имел схемы каждого этажа. Согласно уставу, спасение людей на пожаре осуществляется в кратчайшие сроки, но С.Генин проигнорировал сведения очевидца о нахождении в кинозале людей", - сказал представитель прокуратуры, зачитывая материалы дела на судебном заседании, посвященном избранию меры пресечения пожарному.

По данным следствия, С.Генин, получив от охранника ТРЦ информацию об очаге пожара, направил туда звено газодымозащитной службы, несмотря на то, что таких задач перед ним не ставилось - средств пожаротушения у них при себе не было.

"Звеном было утрачено время, которое могло быть потрачено на спасение людей. При этом С.Генин знал о нахождении в зале детей", - отметил прокурор.

Также в суде показали запись с камер наблюдения, где видно, как С.Генин с коллегами прибывают на служебном автомобиле к ТРЦ, к ним подбегает очевидец, берет пожарного за руку и спешно ведет его в здание. Там он руками показывает направление к лестнице, ведущей к кинозалу с заблокированными людьми. В это время к пожарным подходит охранник, сообщает о местонахождении очага и уводит их за собой, оставив очевидца в одиночестве.

Прокурор также сообщил в суде, что С.Генин имел шесть выговоров за нарушение порядка организации тушения пожаров, в том числе правил эвакуации людей.

Сторона обвинения попросила суд арестовать пожарного на два месяца - до 11 июня.