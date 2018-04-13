По следам пожара: начальник караула, тушившего пожар в кемеровской "Зимней вишне", арестован
  
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13.04.18 09:52

Пожарные в "Зимней вишне" в первую очередь искали очаг возгорания, а не людей

© РИА Новости. Александр Патрин
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Прибывшие на тушение огня в кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня" пожарные искали источник возгорания, а не людей, заявил в суде один из свидетелей по делу о халатности начальника пожарного караула Сергея Генина.

"При мне на четвертый этаж заходили два звена, они были связаны веревками. При этом нас никто не выгонял какое-то время. Спасатели при этом сами говорили, что ищут очаг возгорания, а не людей", - сказал свидетель.

По его словам, работавшие на четвертом этаже ТРЦ два звена пожарных вышли оттуда без людей.

В свою очередь потерпевший Александр Ананьев сообщил в суде, что перед входом в здание пожарные надели маски, после чего пошли не за ним, а за охранником.

"Я трижды пробивался к детям, я звал пожарных за собой, а С.Генин от меня просто убежал. Потом он кутался в балаклаву, так как знал, что виноват, и хотел, чтобы его потом не опознали", - сказал А.Ананьев.

Потерпевшая по делу Надежда Вострикова сообщила в суде, что во время пожара она находилась на четвертом этаже, пожарные пытались ее вытолкнуть оттуда.

"Я включила громкую связь на телефоне, спасатели стояли рядом, и было слышно, как кричат дети, как прощалась со мной моя дочь. Пожарные мне сказали, что ничего не могут сделать, а потом сказали, что детей выводят с другой стороны здания, и увели меня", - рассказала Н.Вострикова.

После этого судья удалился для принятия решения об избрании меры пресечения С.Генину.

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