Сибирские ученые разработали прибор, измеряющий деформацию материалов при сверхнизких температурах

13.04.18 09:58

© РИА Новости. Григорий Сысоев

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Института физики им.Л.В.Киренского (Красноярский научный центр) разработали измерительную ячейку для исследования свойств материалов при температурах, близких к абсолютному нулю, говорится в сообщении научного центра.

"С помощью нового метода ученые исследуют углепластики, клеящие материалы и металлические изделия, которые используются для создания внеземных аппаратов, в частности, космической обсерватории "Миллиметрон", - говорится в сообщении.

Красноярские физики разработали и запатентовали уникальную измерительную ячейку - дилатометр, которая позволяет проводить высокоточные измерения сверхмалых деформаций твердых образцов в диапазоне температур от -270 до 80 градусов Цельсия.

Кроме воздействия температуры на линейный размер изделия, ячейка позволяет прикладывать магнитное и электрическое поля.

"Возможна и обратная задача - анализ того, как механические напряжения влияют на магнитные свойства материала. Это первый в России подобный дилатометр", - отмечается в публикации.

Измерения выполняются с использованием емкостного конденсатора: при изменении размеров образца изменяется его емкость, полученный сигнал пересчитывается в коэффициент линейного расширения, необходимый для построения различных математических моделей с использованием экспериментальных данных.

Работа красноярских ученых была связана с разработкой оборудования для измерения температурных и оптических характеристик материалов, которые используются при создании российской космической обсерватории "Миллиметрон".

В результате была создана уникальная ячейка, на изобретение был получен патент РФ.

Ученые планируют усовершенствовать дилатометр, чтобы перейти от плоского к объемному представлению о поведении изделия.

Созданный в рамках космического проекта прибор может найти применение и в наземных исследованиях: с его помощью можно изучать материалы, которые изменяют свои свойства под действие магнитного и электрического полей, которые могут применяться в высокочувствительных датчиках переменного магнитного поля и СВЧ-устройств.

Обсерватория "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 мм. Обсерваторию планируется разместить в районе точки Лагранжа L2, находящейся на расстоянии 1,5 миллиона км от Земли в антисолнечном направлении.

Проект "Спектр-М" входит в Федеральную космическую программу России 2016-2025 годов. Головной организацией выступает ФГУП "НПО им.С.А.Лавочкина". Всего в реализации проекта принимают участие 32 организации, в том числе две из Италии и Нидерландов.