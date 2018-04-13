Юристы Telegram ходатайствуют об отложении заседание суда по иску Роскомнадзора

13.04.18 10:09

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Юристы Telegram вновь направили в Таганский суд Москвы ходатайство об отложении судебного заседания по иску Роскомнадзора.

"Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения", - говорится в ходатайстве мессенджера, опубликованном адвокатом Павлом Чиковым в своём Telegram-канале.

Юристы мессенджера также отмечают, что "нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев".

"По состоянию на сегодняшний день ни я, ни мой доверитель так и не получили определение суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию, копию искового заявления. Также из СМИ нам стало известно, что суд привлек к участию в деле ФСБ России, его позиция в наш адрес также не была направлена. Мы полагаем, что неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) существенным образом нарушают право на защиту", - говорится в ходатайстве Telegram.

Юристы обращают внимание суда, что они представляют интересы иностранного юридического лица, "что объективно влияет на все вопросы, связанные со своевременным получением уведомлений и документов из суда, оформлением доверенности (апостиль, перевод, нотариальное заверение)".

Как сообщалось, Таганский суд Москвы назначил на пятницу рассмотрение искового заявления Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России.

Заседание назначено на 10:00. Процесс пройдет без представителей Telegram, поскольку его создатель Павел Дуров запретил юристам компании в нем участвовать "дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

Накануне в ходе досудебной беседы судья Юлия Смолина отказалась удовлетворить ходатайство не явившегося на заседание юриста Telegram Дмитрия Динзе об отложении подготовки дела к рассмотрению из-за его занятости в командировке.

Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство представителей Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве заинтересованного лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и принял ходатайство регулятора о немедленном исполнении решения в случае удовлетворения иска, оставив его разрешение до вынесения решения по существу.

Руководитель отдела информации международной правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, Дмитрий Колбасин заявил "Интерфаксу", что юристы мессенджера расценивают "поведение московского суда как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики".

6 апреля в Роскомнадзоре сообщили, что ведомством подано "исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership". Поводом для обращения в суд послужило неисполнение мессенджером требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В свою очередь, юристы Telegram заявили, что "требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно".

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей.

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования - в случае отказа ведомство грозило заблокировать доступ к мессенджеру. Этот срок истек 4 апреля.