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13.04.18 10:13

Глава поселения в ХМАО, парализовавший работу администрации, отправлен в отставку

© РИА Новости. Виталий Белоусов
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет депутатов сельского поселения Кедровый (Ханты-Мансийский автономный округ) отправил в отставку главу населенного пункта Ивана Воронова за неудовлетворительную работу.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Урал" председатель совета депутатов Люция Шахова, такое решение было принято единогласно - все девять депутатов проголосовали за отставку.

"Вчера, 12 апреля, совет депутатов отправил в отставку Ивана Воронова в связи с неисполнением полномочий. Решение об отставке И.Воронова было поддержано губернатором ХМАО Натальей Комаровой и населением Кедрового", - сказала Л.Шахова.

По ее словам, депутатов также не устроила работа главы поселения в сферах противопожарной безопасности, благоустройства, исполнения бюджета и улучшения состояния дорог.

"Так, у нас пожарные водоемы не было видно из-под снега, хотя к ним пути должны быть расчищены в любое время года. Он, в частности, не знал, сколько у него пожводоемов находится в ведении. Он судился и уволил многих работников администрации Кедрового. Парализовал работу финансового сектора, что привело к долгам по платежам ЖКХ, связи, электроэнергии. Как следствие остановил работу местный дом культуры", - добавила собеседница агентства.

Также Л.Шахова сообщила, что ранее депутаты единогласно признали неудовлетворительной деятельность И.Воронова за 2017 год.

С 13 апреля временное исполнение полномочий главы Кедрового возложено на главного специалиста местной администрации Олесю Шаламову.

Как сообщается на сайте поселения Кедровый, И.Воронов был избран на пост главы в сентябре 2017 года.

Кедровый - поселок в Ханты-Мансийском районе ХМАО. В нем проживает около 1,3 тыс. человек.

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