Все ледовые переправы планируют закрыть в ХМАО до 18 апреля - МЧС

13.04.18 10:23

© РИА Новости. Владимир Смирнов

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Эксплуатацию всех ледовых переправ в Ханты-Мансийском автономном округе планируют завершить до 18 апреля, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"До 18 апреля 2018 года специалисты по безопасности на водных объектах планируют закрыть все ледовые переправы в Ханты-Мансийском округе", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе остаются действующими 12 ледовых переправ межмуниципального значения. 11 из них в Березовском районе и одна в Белоярском районе. Их грузоподъемность составляет - 15 тонн.

Кроме того, действуют еще девять ледовых переправ технологического назначения.

Ранее сообщалось, что в начале апреля была прекращена эксплуатация первых двух ледовых в ХМАО в связи с повышением температуры воздуха - в Кондинском районе возле поселка Луговой на реках Конда, а также на реке Юконда на автозимнике Междуреченский - Шугур.

В конце декабря 2017 года специалисты Государственной инспекции по маломерным судам приняли в эксплуатацию 72 ледовые переправы в ХМАО. Были открыты 52 ледовые переправы межмуниципального значения, которые позволяют поддерживать автомобильное сообщение между населенными пунктами региона в зимний период, а также 20 - технологического характера.

Теплая погода не позволила начать возведение ледовых переправ в ХМАО вовремя. Так, в ноябре - начале декабря 2017 года средняя температура воздуха в регионе колебалась от минус 3 до минус 17 градусов, в зависимости от муниципалитета. Первые четыре переправы были допущены к эксплуатации только в середине декабря.

Общая протяженность "ледовых дорог" в автономном округе составляет более 17 километров.

Зимние автомобильные дороги и ледовые переправы связывают крупные города с отдаленными населенными пунктами ХМАО, до которых в теплое время года можно добраться только водным или воздушным транспортом.