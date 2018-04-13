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13.04.18 10:16
ЦБ РФ отозвал лицензии у НКО "Лидер" и Конфидэнс банка
Лицензия отозвана с 13 апреля.
"В деятельности НКО установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов.
Оценка кредитного риска выявила существенное снижение капитала и наличие оснований для мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов. Банк России неоднократно применял в отношении "Лидера" меры надзорного реагирования.
В НКО "Лидер" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"Лидер" не является участником системы страхования вкладов.
По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 488-е место в банковской системе РФ.
Кроме того, регулятор с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Конфидэнс банка (Кострома).
"Проблемы в деятельности Конфидэнс банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества", - говорится в сообщении регулятора.
Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера капитала банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.
Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции.
Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения, отмечает ЦБ.
В Конфидэнс банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов.
По данным кредитной организации, Конфидэнс банк контролирует Евгений Трепов (88,246%).
Конфидэнс Банк по итогам 2017 года занимает 274-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 271-е место в банковской системе РФ.
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