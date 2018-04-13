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13.04.18 10:32

Нападение на главного редактора "Областной газеты" совершено в Екатеринбурге

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Обстоятельства избиения главного редактора "Областной газеты" выясняют в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

В частности, проверяется версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста. Однако, как отмечается в пресс-релизе, в настоящий момент объективных данных на этот счет пока нет.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, нападение произошло во дворе дома главного редактора накануне примерно в 19:00 (17:00 мск).

"По предварительным данным, двое злоумышленников, не предъявляя никаких требований, причинили травмы и ретировались. В настоящее время пострадавший находится в больнице, где врачи оказывают ему необходимую помощь. У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра", - сказал он.

По словам В.Горелых, полицейские и сотрудники СУ СКР проводят совместную проверку, в рамках которой отрабатываются все возможные версии, как связанные с профессиональной деятельностью потерпевшего, так и бытовые. Правоохранители также не исключают попытку ограбления.

"Пока утверждать о какой-то одной конкретной версии преждевременно. По итогам начавшееся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавил собеседник агентства.

Участковые опрашивают жителей микрорайона, где было совершено нападение, чтобы установить свидетелей.

На сайте "Областной газеты" размещена информация о произошедшем, в которой со ссылкой на главного редактора издания Дмитрия Полянина сообщается, что его ударили арматурой.

"Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате - ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро", - приводятся в сообщении слова главного редактора.

По мнению Д.Полянина, нападение связано с публикацией о "коммунальных войнах" в Екатеринбурге.

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