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13.04.18 10:41

Власти Ульяновской области выделят 1 млн рублей семье женщины, умершей из-за врачебной ошибки

© РИА Новости. Алексей Никольский
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился оказать материальную помощь семье местной жительницы, скончавшейся после врачебной ошибки, в результате которой ей в организм ошибочно было введено токсическое вещество вместо физраствора.

На сайте регионального Минздрава сообщается, что на эти цели из резервного фонда правительства Ульяновской области будет выделен 1 млн рублей.

С.Морозов также принес соболезнования родным и близким умершей женщины и принес "извинения за чиновничью волокиту при выделении средств на организацию похорон".

"Как я и обещал, правительством Ульяновской области будет оказана максимальная поддержка. В связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей сотрудники больницы, допустившие данную ошибку, уволены по статье, руководитель учреждения отстранен от занимаемой должности. Материалы служебной проверки переданы в СУ СКР по Ульяновской области", - приводятся в пресс-релизе слова главы региона.

По данным следствия, 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска 28-летней пациентке на операции по удалению кисты в брюшную полость вместо физраствора был ошибочно введен формалин, после чего ее перевели в реанимацию Ульяновской областной клинической больницы.

После консилиума ульяновских медиков с федеральными экспертами было принято решение о необходимости транспортировки женщины в Москву, однако там она скончалась, несмотря на усилия врачей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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