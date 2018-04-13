Ввести ограничения на работу американцев в России предлагают в Думе

13.04.18 11:13

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Внесенный в Госдуму законопроект об ответных мерах в связи с недружественными действиями США предусматривает ограничения на работу в России граждан США и иных государств, придерживающихся такой же политики.

Согласно проекту закона, предлагается установить "запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе, в качестве высококвалифицированных специалистов".