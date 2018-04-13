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13.04.18 11:20
Предлагается ограничить или запретить ввоз сельхозпродукции, сырья или продовольствия из США
"В ответ на акты недружественного характера со стороны США все политические силы Госдумы высказались за необходимость введения ответных мер экономического и политического характера", - сказал И.Мельников.
"В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия, страной происхождения которого являются США или другие государства, которые поддерживают меры, которые США приняли в отношении нашей страны. Речь идет об алкогольной и табачной продукции, речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества Российской Федерации, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли; речь идет о лекарственных средствах, речь идет о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества; речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения", - сказал И.Мельников.
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