Предлагается ограничить или запретить ввоз сельхозпродукции, сырья или продовольствия из США

13.04.18 11:20

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Авторы антиамериканского законопроекта предлагают ввести ряд ограничений на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников журналистам в понедельник.

"В ответ на акты недружественного характера со стороны США все политические силы Госдумы высказались за необходимость введения ответных мер экономического и политического характера", - сказал И.Мельников.

"В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия, страной происхождения которого являются США или другие государства, которые поддерживают меры, которые США приняли в отношении нашей страны. Речь идет об алкогольной и табачной продукции, речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества Российской Федерации, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли; речь идет о лекарственных средствах, речь идет о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества; речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения", - сказал И.Мельников.