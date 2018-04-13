ФСБ поддерживает требования Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram в России

13.04.18 11:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстов

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба безопасности (ФСБ) России поддерживает в суде требование Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Мы поддерживаем исковое заявление Роскомнадзора в полном объеме, считаем его полностью обоснованным", - сказала представитель ФСБ в Таганском суде Москвы, где в пятницу рассматривается иск Роскомнадзора о блокировке Telegram.

"Telegram не представил не только истребуемую информацию о предоставлении ключей для дешифровки сообщений, но и не предоставил сведения о невозможности исполнить указанное требование", - добавила она.

6 апреля в Роскомнадзоре сообщили, что ведомством подано "исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership". Поводом для обращения в суд послужило неисполнение мессенджером требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.