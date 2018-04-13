Таганский суд Москвы решил немедленно заблокировать Telegram

13.04.18 16:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд решил: ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - огласила решение судья Юлия Смолина в пятницу.

"Решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в решении.

Согласно решению суда, ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Рассмотрение дела, на которое юристы Telegram не пришли, заняло порядка 20 минут. На вынесение решение у судьи ушло еще около получаса.

Представители Роскомнадзора в суде попросили исковые требования ведомства удовлетворить в полном объеме. По словам одного из юристов регулятора, при обращении в суд они руководствовались, в первую очередь, вопросами безопасности, так как информация, распространяемая в Telegram, может использоваться террористическими и экстремистским организациями, а сведения для ее дешифровки ФСБ так и не получила.

Такие действия мессенджера, считают в Роскомнадзоре, "представляют угрозу интересам Российской Федерации и представляют угрозу жизни и здоровью граждан".

В свою очередь, представитель ФСБ заявила суду, что спецслужба также поддерживает требование Роскомнадзора, поскольку Telegram не только не предоставил ключи для дешифровки сообщений, но и не предоставил информацию о невозможности такое требование исполнить.

В решении суда по заявлению регулятора подчеркивается, что ссылка Telegram на техническую невозможность предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей не может быть основанием для отказа в удовлетворении иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера.

"Ссылка заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership, изложенная в направленном в адрес Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ответе на уведомление о невозможности исполнения обязанности, предусмотренной ч. 4.1 ст. 10.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" по техническим причинам, не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в полном тексте решения Таганского суда Москвы по иску Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram.

Как следует из решения, к такому выводу суд пришел, так как Telegram - организатор распространения информации в интернете и "обязан исполнять предусмотренную законом обязанность по представлению в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя решение суда, заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

"В Telegram мы можем себе позволить не заботиться о выручке и продажах рекламы", - подчеркнул П.Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок.

"Телеграм" будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100-процентная доступность сервиса без VPN не гарантирована", - пояснил П.Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что в первые часы блокировки "сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно".

"Независимо от наличия блокировки "Телеграм" сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации", - добавил П.Дуров.

По его словам, пользователям не нужно удалять и переустанавливать мессенджер при возникновении проблем со связью.

"Старайтесь своевременно скачивать обновление Телеграм в AppStore или Googlе-play", - уточнил основатель мессенджера.

6 апреля в Роскомнадзоре сообщили, что ведомством подано "исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership". Поводом для обращения в суд послужило неисполнение мессенджером требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В свою очередь, юристы Telegram заявили, что "требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно".

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей.