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13.04.18 12:05
Евкуров в прошлом году заработал более 2,4 млн рублей
"Доходы главы Ингушетии за 2017 год составили 2 млн 419 тыс. 925 рублей 62 копейки. Это на 81,6 тыс. рублей больше, чем в 2016 году", - сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.
Собеседник агентства уточнил, что в позапрошлом году ингушский лидер заработал 2,338 млн рублей.
Доход супруги главы республики составил 242 тыс. рублей.
Транспортных средств у Ю.-Б.Евкурова нет. По-прежнему в безвозмездном пользовании у него находится квартира площадью 247,2 кв. м и коттедж площадью 420 кв. м. при этом семейной квартирой Евкуровых, площадь которой 247,2 кв. м, владеют на правах совместных собственников жена главы Ингушетии и трое его несовершеннолетних детей.
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