Евкуров в прошлом году заработал более 2,4 млн рублей

13.04.18 12:05

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отчитался о доходах за 2017 год: согласно декларации, он заработал 2,4 млн рублей, что на 81,6 тыс. рублей превышает сумму, которую он указал в доходах за 2016 год.

"Доходы главы Ингушетии за 2017 год составили 2 млн 419 тыс. 925 рублей 62 копейки. Это на 81,6 тыс. рублей больше, чем в 2016 году", - сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.

Собеседник агентства уточнил, что в позапрошлом году ингушский лидер заработал 2,338 млн рублей.

Доход супруги главы республики составил 242 тыс. рублей.

Транспортных средств у Ю.-Б.Евкурова нет. По-прежнему в безвозмездном пользовании у него находится квартира площадью 247,2 кв. м и коттедж площадью 420 кв. м. при этом семейной квартирой Евкуровых, площадь которой 247,2 кв. м, владеют на правах совместных собственников жена главы Ингушетии и трое его несовершеннолетних детей.