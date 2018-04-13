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13.04.18 12:14

Уголовное дело возбуждено по факту крушения военного вертолета Ка-29 в Балтийском море

© РИА Новости. Андрей Старостин
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним возбудили военные следователи по факту падения вертолета Ка-29 в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому гарнизону по факту крушении в акватории Балтийского моря вертолета Ка-29 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что следователями изъята документация, регламентирующая полет вышеуказанного воздушного судна, а также показания средств объективного контроля.

Как сообщалось, 12 апреля 2018 года около 23.30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолёта погиб.

По данным следствия, накануне в соответствии с планом работы в темное время суток отрабатывались посадка и взлет вертолета с борта военного корабля.

"Выполнив данное упражнение, Ка-29 ушел на новый круг. После того как экипаж перестал выходить на связь, были организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых в воде обнаружены обломки воздушного судна", - говорится в пресс-релизе СКР.

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