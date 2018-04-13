Норовирус выявлен госпитализированных у школьников в Кабардино-Балкарии

13.04.18 12:25

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 апреля. Interfax-Russia.ru - У попавших в больницу кадетов из селения Бабугент (Кабардино-Балкария) выявлен норовис - ранее школьников госпитализировали с признаками отравления.

"У шести из восьми находящихся в больнице школьников обнаружен норовирус", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении Роспотребнадзора по КБР в пятницу.

Он также отметил, что источник инфекции будут искать в воде, проверят персонал и других учащихся школы.

Как сообщалось, 12 учеников кадетской школы в селе Бабугент доставили в больницу Нальчика вечером 11 апреля с признаками отравления. Четверых отпустили домой после оказания помощи. Остальных оставили в стационаре с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция".

Обстоятельства отравления устанавливают следователи республиканского СУ СКР РФ.