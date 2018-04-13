РФ в ответ на антироссийские санкции может запретить ввоз из США лекарств и некоторых товаров

13.04.18 12:40

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 апреля. Interfax-Russia.ru – Госдума 13 апреля внесла законопроект "о мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", разрешающий правительству РФ добавлять в санкционный список любые товары, произведенные в США.

К мерам воздействия предлагается отнести "запрет или ограничение ввоза на территорию РФ любых иных товаров, произведенных в США и иных иностранных государствах, по перечню, определенному правительством РФ".

В частности, в документе предлагается ограничить ввоз в РФ ряд лекарств, произведенных в США, которые войдут в перечень, утвержденный правительством, под запрет не подпадут лекарства, аналогов которых нет в РФ.

Россия также сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах.

К мерам воздействия на США и поддерживающие их в антироссийских действиях страны предлагается отнести "исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил "Интерфаксу", что речь идет о том, что эта норма фактически означает, что "мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя".

"То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", - сказал М.Емельянов.

Также РФ может повысить сборы за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США, осуществляющих деятельность по перевозке грузов.

Повышение сборов, согласно законопроекту, может также распространиться на воздушные суда государств, "принявших решение о присоединении к действиям США и введении экономических санкций в отношении отдельных отраслей экономики РФ, российских юридических и физических лиц, или поддержавших такие решения".

Сборы за использование авиакомпаниями воздушного пространства РФ осуществляет подконтрольное Росавиации ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ".

Гражданам США, американским компаниям и организациям, в капитале которых "прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств" запрещается вывозить с территории РФ продукцию и оборудование из редкоземельных металлов.

Кроме того, российские власти могут ограничить или запретить американским и иностранным компаниям выполнять отдельные виды услуг, в том числе консалтинговые, аудиторские и юридические. Ограничения будут распространяться на консалтинговые, аудиторские и юридические услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юрлиц. Под иностранными государствами понимаются страны, присоединившиеся к санкциям США против российских компаний.

Значительную долю российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг занимают компании из так называемой "большой четверки" - Ernst & Young (США), PricewaterhouseCoopers (Великобритания), Deloitte (Великобритания) и KPMG (Нидерланды).

Инициаторы законопроекта считают принципиально важной свою инициативу.

"Принятие проекта федерального закона послужит стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка и укрепления политических позиций страны на мировой арене", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, подчеркивается в сопроводительных материалах, "учитывая возможность замещения американских товаров, работ, услуг из других стран будут укрепляться экономические отношения Российской Федерации с зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее в пятницу сказал журналистам, что свои подписи наряду с ним под этим законопроектом поставили лидеры всех четырех парламентских фракций - Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Согласно законопроекту, его вступление в силу планируется со дня подписания президентом РФ.

Внеочередное заседание Госдумы для рассмотрения законопроекта запланировано на 16 апреля.