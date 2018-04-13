Ракетные корабли провели в Крыму стрельбы для поддержки десанта, отрабатывавшего высадку на побережье

13.04.18 12:31

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Комплекс учений по организации обороны отряда десантных кораблей при высадке морского десанта отработали моряки Черноморского флота (ЧФ) на крымском морском полигоне Опук, сообщил официальный представитель ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

"Учение, в котором задействованы ракетные корабли, большие десантные корабли, морские тральщики и подразделения морской пехоты Черноморского флота проведено в районе морского десантного полигона Опук на Крымском полуострове", - сказал В.Трухачев.

Он пояснил, что на начальном этапе ракетные корабли отработали задачу по защите отряда десантных кораблей на переходе морем и "огневому поражению корабельных групп условного противника при высадке десанта". Для скрытия сил высадки экипажи кораблей осуществили постановку специальной аэрозольной завесы, на выбранный участок побережья.

"Десантные корабли на подходе к месту высадки десанта выполнили стрельбу, по берегу артиллерией и комплексами неуправляемых реактивных снарядов по целям, которые имитировали огневые точки противодесантной обороны условного противника", - сказал В.Трухачев.

Также в ходе учения экипажи десантных кораблей провёли тренировки с подразделениями морской пехоты по высадке морского десанта.

После проведения учения корабельные группировки начали свёртывание в пункты постоянного базирования.