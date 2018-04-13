Разметку начали наносить на автомобильной части Крымского моста

13.04.18 12:37

Фото инфоцентра "Крымский мост"

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Рабочие наносят разметку на автодорожной части моста через Керченский пролив, это один из финальных этапов работ по обустройству полотна, сообщил информационный центр проекта в пятницу.

"У Крымского моста два направления движения - по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км", - отметил начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Работы начались со стороны таманского берега. Разметка имеет определенные геометрические параметры. Краевая линия - шириной 20 см, осевая - шириной 15 см. Толщина линии разметки - около 4 мм, это определяет ее высокие износоустойчивые характеристики в эксплуатации. Разметка выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками и показателем белизны.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется в мае 2018 года, грузовиков - в декабре, поезда пойдут в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.