Пять человек погибли в канализационном колодце в Уфе

13.04.18 12:51

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Пять человек погибли в колодце канализационной системы в Уфе, предположительно, от отравления газом, еще один человек госпитализирован, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии города в пятницу.

"По предварительной информации, сотрудник ресторанного комплекса, производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили другие сотрудники ресторанного комплекса, которые спустились в колодец. К сожалению, спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь - они погибли", - сказал сотрудник пресс-службы.