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13.04.18 13:12

Международный фестиваль военного кино пройдет в Тульской области в мае

© РИА Новости. Евгений Одиноков
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 60 художественных и документальных фильмов будет представлено в рамках ХVI международного фестиваля военного кино имени Ю.Н.Озерова, который состоится в Тульской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Фестиваль пройдет с 21 по 25 мая. Он будет посвящен 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне", - отметили в пресс-службе.

В конкурсной программе фестиваля пять номинаций: "Боевая десятка" (игровые фильмы), "Битва за жизнь" (документальные фильмы), "Соколенок" (детско-юношеские фильмы), "АКМ" (короткометражки) и "Солдаты свободы" (ретроспективное кино).

На фестивале будет представлено четыре премьерных фильма - "Собибор", "Танки", "Прощаться не будем" и "Небесная охота".

Как и в предыдущие годы, все показы и творческие мероприятия будут бесплатными.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Тульской области, министерства культуры РФ, министерства обороны РФ, Российского Союза ветеранов, Союза кинематографистов РФ.

Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н.Озерова проходит в России и странах Европы с 2003 года.

Обладателями приза "Золотой меч" в разное время становились Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Василий Лановой, Кирилл Лавров, Вячеслав Тихонов, Никита Михалков, Владимир Бортко, Карен Шахназаров, Александр Сокуров, Александр Михайлов, Инна Макарова, Людмила Хитяева, Алина Покровская, Лариса Голубкина, Николай Губенко, Сергей Никоненко, Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, композитор Евгений Дога, зарубежные кинематографисты - Барбара Брыльска, Олав Любошенко, Петр Войтович (Польша), Оливер Стоун (США), Давид Буннерс и Оливер Хиршбигель (Германия), Радослав Владич (Сербия), актрисы Ван Дзя, Цю Линь, режиссер-постановщик Ан Лан (Китай), Милан Цислер (Чехия) и многие другие.

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